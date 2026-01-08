Città Metropolitana, scontro su organigramma e relazioni sindacali

Il confronto tra le organizzazioni sindacali e la dirigenza della Città Metropolitana registra una fase di forte tensione in relazione al nuovo organigramma dell’ente. FP CGIL, CISL FP, CSA e UILFPL hanno formalizzato la propria contrarietà alle modalità con cui il documento è stato trasmesso dal direttore generale alle rappresentanze dei lavoratori. Secondo quanto riferito dalle sigle, il nuovo assetto organizzativo è stato inviato privo degli allegati essenziali, contenendo esclusivamente l’indicazione delle direzioni e alcune variazioni nella collocazione dei servizi.

Le organizzazioni sindacali hanno quindi richiesto il rinvio della riunione convocata per l’8 gennaio, ritenendo impossibile esprimere una valutazione in assenza degli allegati relativi agli uffici e ai sottoservizi. A seguito di tale richiesta, il direttore generale ha trasmesso solo parte della documentazione sollecitata, senza includere il funzionigramma completo con l’assegnazione del personale ai vari uffici, confermando al contempo la data dell’incontro.

La risposta ha indotto FP CGIL, CISL FP, CSA e UILFPL a inviare una nuova nota, indirizzata anche al sindaco metropolitano, nella quale si evidenzia come la procedura adottata non consenta un corretto percorso di informazione, confronto e contrattazione. Nella comunicazione, sottoscritta dai segretari generali Francesco Fucile, Giovanna Bicchieri, Pietro Fotia e Livio Andronico, si sottolinea che l’urgenza richiamata dalla direzione non è stata accompagnata dalla trasmissione preventiva di tutti gli atti necessari.

Secondo i sindacati, la convocazione del confronto a poche ore dall’invio di documenti parziali configurerebbe una violazione delle norme che regolano le relazioni sindacali. Le sigle annunciano pertanto la possibilità di ricorrere alle procedure previste dall’articolo 28 della legge 300 del 1970, qualora dovesse persistere quella che definiscono un’informativa incompleta.

