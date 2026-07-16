Tragico incidente a Floridia: perde la vita un ragazzo di 16 anni

Un incidente stradale con esito mortale si è verificato nella notte lungo la strada provinciale che collega Floridia a Solarino, in contrada Finaiti, nel territorio siracusano. Il violento impatto, avvenuto intorno alle 2, ha coinvolto uno scooter e una motocicletta sui quali viaggiavano quattro giovani.

La vittima è Martin Pluchino, 16 anni, deceduto sul posto nonostante il tempestivo intervento dei primi soccorritori, giunti insieme ad alcuni automobilisti di passaggio. Le cause e la dinamica dello scontro sono al vaglio dei carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto. Secondo i primi elementi raccolti, i due mezzi stavano percorrendo la strada in direzioni opposte: uno verso Floridia e l’altro verso Solarino, quando si è verificata la collisione.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri tre giovani, trasferiti negli ospedali della zona. Un ragazzo di 19 anni, residente a Solarino, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Umberto I. Gli altri due, un diciannovenne di Floridia e un diciottenne di Solarino, hanno riportato diverse fratture e contusioni.

Martin Pluchino frequentava il primo anno del percorso per operatore della riparazione dei veicoli a motore presso il centro di formazione Ars di Floridia. In un messaggio pubblicato sui social, l’istituto ha ricordato il giovane studente: “Con profondo dolore la comunità educativa di Ars saluta Martin Pluchino”, sottolineando che aveva scelto quel percorso perché desiderava approfondire la conoscenza del settore automobilistico e diventare un professionista. L’istituto ha inoltre evidenziato che “la scomparsa di un giovane studente rappresenta un dolore che coinvolge profondamente tutti coloro che hanno condiviso con lui una parte del percorso”.

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