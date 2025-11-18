“Truffe Stop”, nuovi incontri a Faro Superiore e Giampilieri

La parrocchia di Faro Superiore e il centro anziani di Giampilieri Marina hanno ospitato il terzo e il quarto incontro territoriale della campagna “TRUFFE STOP – Prova a prenderli”, svolti rispettivamente il 14 e il 15 novembre. Le iniziative mirano a favorire il dialogo tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine, con l’obiettivo di fornire strumenti utili nel contrasto alle truffe ai danni degli anziani e delle persone più vulnerabili.

Alle due giornate hanno partecipato rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e degli enti locali. Tra i presenti figuravano il maresciallo maggiore Luigi Spezzaferro, comandante della stazione di Torre Faro, il tenente Alex Zecca, responsabile del nucleo operativo Messina Sud, il maresciallo capo Giuseppe Curcio, comandante della stazione di Giampilieri, l’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, la responsabile del progetto NonRaggir@Me Mariarita Giordano, il consigliere comunale Salvo Caruso, il presidente e il vicepresidente della Prima Circoscrizione Alessandro Costa e Domenico Cassisi, la consigliera Francesca Sciliberto e la testimonial della campagna, la giornalista Gisella Cicciò.

Nel corso degli incontri i militari hanno illustrato le tecniche più ricorrenti impiegate dai truffatori, invitando a segnalare ogni episodio. È stato ricordato che “il truffatore fa leva sulle debolezze, non anagrafiche ma emotive”, sottolineando come il periodo natalizio registri un aumento dei raggiri più tradizionali. Particolare attenzione è stata posta sulla necessità di superare la reticenza alla denuncia: secondo Mariarita Giordano, “i malviventi si fanno forza del fatto che chi è truffato non denuncia per vergogna”, mentre l’assessora Calafiore ha ribadito che “siamo qui per voi”.

La campagna è promossa dal Comune di Messina e dal Ministero dell’Interno, con il contributo di ATM e Messina Social City, nell’ambito del progetto NonRaggir@Me. I prossimi appuntamenti si terranno il 22 novembre al teatro dell’oratorio di San Matteo a Giostra e il 24 novembre nella chiesa di San Giuliano. La conferenza stampa conclusiva è prevista il 26 novembre a Palazzo Zanca.

