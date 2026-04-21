Regione Siciliana, firmati i contratti per 116 nuovi dipendenti pubblici

Presso la sede dell’assessorato regionale della Funzione Pubblica, a Palermo, sono stati sottoscritti i contratti a tempo indeterminato per 116 nuove unità destinate alla pubblica amministrazione siciliana. Alla cerimonia ha preso parte il presidente della Regione, Renato Schifani.

Nel dettaglio, le assunzioni riguardano 42 funzionari economico-finanziari (ECOFI) e 15 funzionari di controllo di gestione (COGE), selezionati attraverso una procedura concorsuale conclusa nel 2025. A questi si aggiungono ulteriori 59 dipendenti, provenienti da una selezione avviata nel 2022: si tratta di 10 assistenti destinati ai Centri per l’impiego e 49 funzionari che saranno impiegati nei diversi dipartimenti regionali.

Durante l’incontro, il presidente ha rivolto un messaggio ai neoassunti, sottolineando: «Auguro buon lavoro ai nuovi assunti. Sentitevi parte di una squadra: raccogliete un testimone che, con il vostro contributo, potrà essere ulteriormente valorizzato». Ha quindi evidenziato il percorso intrapreso dall’amministrazione regionale per superare le difficoltà che avevano limitato l’avvio di nuovi concorsi, affermando: «Abbiamo lavorato per superare gli ostacoli legati alla situazione finanziaria. Oggi la Regione ha risanato i conti, ottenuto la fiducia del governo nazionale e sottoscritto una convenzione con il Mef».

Nel corso della mattinata, Schifani ha inoltre apposto la propria firma su un contratto in forma simbolica, intestato a una giovane madre. È stato infine annunciato che entro il mese di giugno saranno rese note le date delle prove relative a quattro nuovi concorsi, banditi il 23 dicembre scorso, per l’assunzione complessiva di 322 funzionari in diversi ambiti della pubblica amministrazione regionale.

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