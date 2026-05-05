Collegamento Patti–Eolie, nessun bando e tempi incerti per l’estate

Il collegamento marittimo tra Patti e le Isole Eolie resta privo di sviluppi operativi mentre il calendario si avvicina alla stagione estiva. Nel mese in corso non risultano pubblicati avvisi per l’affidamento del servizio né atti formali che ne attestino l’avvio, lasciando indefiniti tempi e modalità.

L’assenza di indicazioni riguarda la fase preliminare, quella della programmazione, ritenuta determinante per l’effettiva attivazione dei collegamenti. Una criticità che richiama quanto accaduto nella precedente stagione, conclusasi con un bilancio limitato a due sole corse. In quel caso, il primo operatore selezionato tramite avviso esplorativo rinunciò all’incarico senza completare le prove tecniche di attracco previste.

A seguito di tale rinuncia, l’amministrazione comunale avviò una nuova procedura di affidamento, giunta però in una fase ormai avanzata dell’estate. L’avvio del servizio fu così posticipato ad agosto, con una conseguente riduzione dell’operatività nel periodo di maggiore afflusso turistico.

La sequenza degli eventi ha evidenziato difficoltà strutturali nell’organizzazione del servizio e nella sua trasformazione in un collegamento stabile. Proprio per evitare il ripetersi di tali criticità, alla fine di marzo da Palazzo dell’Aquila era stata annunciata l’intenzione di procedere con un nuovo bando, caratterizzato da maggiore continuità e da un affidamento di durata pluriennale, con l’obiettivo di superare l’impostazione sperimentale adottata in precedenza.

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