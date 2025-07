Asp di Messina avvia “App continuità di cura” nei pronto soccorso

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha introdotto l’“App continuità di cura” in tutti i pronto soccorso del territorio, con l’obiettivo di migliorare l’interazione tra operatori sanitari e familiari dei pazienti. Sviluppata dall’unità complessa Controllo di Gestione e Sistemi Informativi e Statistici, in collaborazione con Agile Srl, la piattaforma digitale multicanale garantisce aggiornamenti in tempo reale via web app e SMS. I parenti ricevono informazioni sullo stato clinico, sul percorso di cura e sulla posizione del paziente nell’area di emergenza, con protocolli crittografici a tutela dei dati.

Il sistema consente di visualizzare il codice di priorità assegnato, gli esami richiesti, gli eventuali percorsi fast‑track e la dimissione, nonché l’accesso a totem informativi installati nelle sale d’attesa. I monitor mostrano il grado di affollamento e il tempo medio di attesa per ciascun codice colore. “Vogliamo rafforzare la fiducia tra cittadini e operatori sanitari, offrendo uno strumento concreto di umanizzazione delle cure che permette di ridurre le tensioni nei momenti più delicati”, afferma il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì.

La piattaforma, attualmente dedicata ai pronto soccorso, sarà estesa anche ai reparti di degenza per fornire ulteriori informazioni ai pazienti ricoverati. La Direzione Strategica dell’Asp – composta da Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi – conferma l’impegno nell’innovazione digitale a tutela di pazienti, familiari e operatori.

👁 Articolo letto 263 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.