Trasporto pubblico, la Prefettura chiede chiarimenti a Gioiosa e Piraino

La Prefettura di Messina ha richiesto ai Comuni di Gioiosa Marea e Piraino di trasmettere una relazione dettagliata e la documentazione disponibile in merito all’interruzione del servizio di trasporto pubblico svolto dalle Autolinee Magistro ed Emanuele Antonino.

La richiesta fa seguito a un’istanza di accesso civico generalizzato, presentata il 13 luglio dall’avvocato Francesco Scaffidi Domianello per conto del Comitato “Terra di Gioiosa Marea” e dei cittadini che hanno sottoscritto una petizione popolare. L’istanza è stata inviata anche alle due amministrazioni comunali e riguarda gli atti relativi all’organizzazione e alla gestione del servizio di trasporto pubblico nei territori di Gioiosa Marea e Piraino.

Nel documento, la Prefettura evidenzia che la richiesta è finalizzata ad acquisire la documentazione concernente i provvedimenti autorizzativi e, più in generale, tutti gli atti amministrativi connessi all’esercizio del servizio di trasporto pubblico, con particolare riferimento alle criticità determinate dalla sospensione delle corse operate dalle Autolinee Magistro ed Emanuele Antonino.

Per consentire all’Ufficio territoriale del Governo di predisporre un riscontro completo nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, viene chiesto ai due enti locali di trasmettere ogni elemento informativo ritenuto utile.

In particolare, la Prefettura invita i Comuni a fornire la documentazione relativa ai provvedimenti adottati, alle iniziative intraprese e alle determinazioni assunte riguardo al servizio di trasporto pubblico interessato dall’interruzione, così da consentire l’esame dell’istanza avanzata dall’avvocato Francesco Scaffidi Domianello nell’interesse del Comitato “Terra di Gioiosa Marea” e dei cittadini firmatari della petizione.

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