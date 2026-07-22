Laccoto rilancia il piano per rafforzare il servizio di emergenza 118

Nel corso dei lavori della VI Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana, alla presenza dell’assessore regionale Marcello Caruso, il presidente della Commissione Giuseppe Laccoto ha sollecitato un intervento a favore del personale della SEUS e degli autisti soccorritori del servizio di emergenza 118.

Nel suo intervento, Laccoto ha chiesto che venga riconosciuto il contratto collettivo regionale ai dipendenti della società, evidenziando la coerenza della richiesta con la natura di società partecipata della Regione Siciliana.

Tra i temi affrontati anche la situazione del personale dichiarato non più idoneo alle mansioni originarie. Il presidente della Commissione ha proposto l’avvio di un percorso di riqualificazione professionale che consenta ai lavoratori di essere destinati ad attività compatibili con le residue capacità lavorative, prevedendo contestualmente il riconoscimento della nuova qualifica e valorizzando le competenze acquisite nel corso degli anni di servizio.

La Commissione Salute ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare l’organico della SEUS mediante nuove assunzioni da effettuare attraverso procedure concorsuali pubbliche. L’iter richiederà l’approvazione di uno specifico emendamento da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana e sarà preceduto da una ricognizione della dotazione organica per individuare i posti effettivamente vacanti.

«Il riconoscimento del contratto collettivo regionale al personale della SEUS rappresenta un giusto riconoscimento per operatori impegnati quotidianamente in un servizio essenziale. È inoltre necessario valorizzare il personale che può continuare a contribuire attraverso un percorso di riqualificazione professionale», ha dichiarato Laccoto.

Il presidente della Commissione ha infine aggiunto: «Occorre consentire alla SEUS di potenziare gli organici. Le nuove assunzioni contribuiranno a migliorare l’efficienza del sistema di emergenza-urgenza e a garantire un servizio sempre più tempestivo ai cittadini siciliani».

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