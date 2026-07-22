Pfizer Catania, Regione e Governo al lavoro per tutelare oltre 300 addetti

Si è svolto questa mattina, presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo di confronto dedicato alla situazione dello stabilimento Pfizer di Catania, convocato dopo la richiesta avanzata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in seguito all’annuncio dei possibili esuberi che interessano oltre 300 lavoratori altamente specializzati.

Al termine della riunione, l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha ribadito l’impegno delle istituzioni per individuare una soluzione condivisa. «Metteremo in campo tutte le nostre forze per individuare una soluzione, come ha dichiarato oggi stesso il ministro Adolfo Urso nel corso del tavolo di confronto al quale hanno preso parte tutti i principali attori coinvolti. L’obiettivo comune è salvaguardare il sito Pfizer di Catania e tutelare gli oltre 300 lavoratori specializzati ritenuti in esubero», ha affermato.

Nel corso dell’incontro è stata confermata la volontà di proseguire un percorso congiunto tra Governo, Regione Siciliana, azienda e organizzazioni sindacali per individuare misure in grado di garantire la continuità delle attività produttive e la tutela dell’occupazione nello stabilimento etneo.

Tamajo ha inoltre assicurato che la Regione continuerà a seguire gli sviluppi della vertenza. «La Regione Siciliana continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda sostenendo ogni iniziativa utile a difendere un presidio produttivo strategico per il territorio e per l’intero comparto farmaceutico nazionale e le professionalità altamente qualificate che vi operano», ha dichiarato l’assessore.

Al termine del confronto è stato stabilito un nuovo appuntamento al ministero delle Imprese e del Made in Italy, fissato per il prossimo 24 settembre, quando le parti torneranno ad aggiornarsi sull’evoluzione della situazione.

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