A.C.O.P. Unione Nazionale per bambini affetti da patologie visive

Un’associazione nazionale, che abbraccia l’Italia da nord a sud, si è unita per sostenere le famiglie dei bambini affetti da patologie visive. Questa iniziativa è nata dopo anni di lavoro instancabile da parte di numerosi genitori, rappresentando una storia di solidarietà, sinergia e un obiettivo condiviso: offrire speranza per un futuro migliore ai loro bambini.

L’Associazione per le Cure e l’Orientamento ai Bambini con Problemi Visivi (A.C.O.P.) si impegna a fornire sostegno concreto attraverso formazione e informazione, non solo alle famiglie ma anche agli operatori, compresi quelli scolastici, che interagiscono quotidianamente con i bambini. Questo sforzo mira a migliorare non solo la vita delle famiglie, ma anche l’efficacia del lavoro degli operatori nel settore.

Il presidente, Emanuela Meloni, originaria della Sardegna, e il vice presidente, Elio Scarfì, proveniente dalla Sicilia, dichiarano: “Vogliamo rappresentare tutte le madri e tutti i padri che, come noi, si sono spesso trovati in situazioni di notevole difficoltà, sia in termini di cure specifiche, soprattutto per malattie oculari rare, sia per questioni burocratiche e amministrative, come il riconoscimento dell’invalidità e i diritti e gli ausili spettanti alle famiglie e ai piccoli pazienti.”

A.C.O.P. si occupa di varie disabilità visive e promuove la collaborazione con altre associazioni, anche se hanno scopi diversi e si concentrano su specifiche malattie. Questo dialogo è fondamentale per garantire risultati produttivi e benefici per tutti.

