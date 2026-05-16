Medici e avvocati a confronto sulla responsabilità sanitaria a Trapani

Si svolgerà il 22 e 23 maggio 2026, presso il Complesso San Domenico di Trapani, il convegno “Responsabilità professionale tra medicina e diritto – Decisione clinica, rischio e tutela del paziente”, iniziativa dedicata al confronto tra ambito sanitario e giuridico sul tema della responsabilità professionale in sanità.

L’evento è promosso dall’Ordine dei Medici Chirurhi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani, dalla Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago” di Trapani e dall’Ordine degli Avvocati di Trapani, con il patrocinio del Comune di Trapani e il contributo della FNOMCeO.

Per la prima volta nel territorio trapanese, medici e avvocati prenderanno parte a un appuntamento congiunto finalizzato ad approfondire gli aspetti legati al rischio clinico, alle decisioni sanitarie e alle tutele previste per il paziente sul piano giuridico.

Nel corso delle due giornate saranno affrontati i principali profili sostanziali e processuali della responsabilità sanitaria, attraverso interventi affidati a professionisti ed esperti dei settori coinvolti. L’iniziativa nasce con l’intento di favorire un confronto interdisciplinare stabile tra professioni chiamate a confrontarsi sempre più frequentemente con problematiche comuni nell’ambito della salute pubblica e della tutela della persona.

Per gli avvocati partecipanti il convegno prevede il riconoscimento di tre crediti formativi per ciascuna sessione. Per i medici, invece, l’appuntamento rientra nel programma ECM con l’attribuzione di 9,1 crediti.

“Due professioni, un obiettivo comune: la tutela della persona e della salute” è il messaggio scelto dagli organizzatori per accompagnare la manifestazione. Responsabili scientifici dell’evento sono il dottor Filippo Mangiapane, l’avvocato Salvatore Longo e la dottoressa Sabrina Salvo.

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