Furto su un tir nella zona industriale: tre arresti a Catania

Tre uomini di 19, 26 e 41 anni sono stati arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato e dai militari dell’Esercito Italiano con l’accusa di furto aggravato in concorso, dopo essere stati sorpresi mentre sottraevano merce da un tir in sosta nella zona industriale di Catania. Resta valida, nei confronti degli indagati, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante trasportava bevande alcoliche. I tre, dopo aver forzato la serratura del portellone del camion, avrebbero prelevato alcune confezioni di birra caricandole su un’auto.

L’intervento è scattato durante un ordinario servizio di pattugliamento dell’Esercito Italiano. I militari, transitando nell’area industriale, hanno notato una vettura sospetta e alcune persone impegnate a scaricare scatole dal tir. Dopo avere avvisato la sala operativa della Questura, hanno tentato di procedere al controllo, ma i tre uomini si sono allontanati rapidamente a bordo dell’auto, tentando la fuga.

Durante l’inseguimento, il conducente avrebbe effettuato manovre ritenute particolarmente pericolose, con brusche frenate e accelerazioni, fino a percorrere contromano un tratto dell’asse dei servizi. Nel frattempo, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno predisposto posti di blocco lungo le principali uscite stradali, riuscendo infine a fermare il veicolo nei pressi dello svincolo di Librino.

La merce recuperata è stata restituita all’autotrasportatore, che ha presentato querela. Dagli accertamenti è inoltre emerso che il quarantunenne era sottoposto agli arresti domiciliari ed è stato denunciato anche per evasione. Il diciannovenne, alla guida dell’auto, è stato invece denunciato per guida pericolosa secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni del Codice della Strada. I tre sono stati posti ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

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