Scioperi, Caronte & Tourist assicura collegamenti con le isole

Caronte & Tourist Isole Minori ha annunciato la predisposizione dei servizi essenziali da garantire per i collegamenti tra la Sicilia e le isole minori durante gli scioperi programmati per il 30 e 31 gennaio e il 1° febbraio 2025.

Gli scioperi, promossi da UGL Mare e Porti e da Filt Cgil e UilTrasporti, avranno rispettivamente una durata di quarantott’ore, con inizio alle ore 08:00 del 30 gennaio, e di ventiquattr’ore, a partire dalle ore 08:00 del 31 gennaio. Caronte & Tourist Isole Minori ha confermato che, fino alle 07:59 del 1° febbraio, verranno garantiti i collegamenti minimi, individuando specifiche unità navali e il personale necessario per garantire il servizio.

Nel dettaglio, il 30 gennaio saranno operative due navi per le Eolie, una per le Egadi, una per Pantelleria e una per Ustica. Il giorno successivo, 31 gennaio, verranno assicurati i collegamenti con due navi dirette alle Eolie, una verso le Egadi, una per Pantelleria e una per le Pelagie. Infine, sabato 1° febbraio, saranno garantite le tratte con una nave per le Eolie, una per le Egadi e una per Pantelleria.

In una nota ufficiale, C&T Isole Minori ha dichiarato che i collegamenti riprenderanno regolarmente a partire dalle ore 08:00 del 1° febbraio. Le navi non impiegate nei servizi essenziali effettueranno, compatibilmente con eventuali ritardi e necessità operative, le partenze programmate.

