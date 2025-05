Tre arresti per traffico di droga tra Palermo e Castelbuono

I Carabinieri della Compagnia di Cefalù, impegnati nella lotta contro il traffico di stupefacenti, hanno arrestato tre persone coinvolte in un traffico di droga che collegava Palermo a Castelbuono. L’operazione, finalizzata a combattere la diffusione di sostanze illegali nella provincia, ha visto il coinvolgimento di due uomini palermitani di 24 e 36 anni e di un 20enne residente a Castelbuono. Tutti e tre erano già noti alle forze di polizia per precedenti reati legati allo spaccio e alla detenzione di stupefacenti.

Durante un servizio di controllo nel comune madonita, i Carabinieri hanno notato un comportamento sospetto da parte del giovane castelbuonese. L’uomo si stava aggirando nel paese con uno sguardo attento e, successivamente, è salito su un’auto mai vista prima nella zona, scendendo rapidamente dopo pochi metri. Suspicaci, i militari hanno deciso di fermarlo per un controllo più approfondito. Il giovane, resosi conto della presenza dei Carabinieri, ha lanciato tre involucri sotto delle auto parcheggiate. Il materiale è stato recuperato, rivelando circa 300 grammi di hashish.

Successivamente, sono stati controllati anche i due palermitani, i quali sono stati trovati in possesso di 1450 euro, probabile provento dello spaccio. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto per gli arrestati l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ai due palermitani è stata anche applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo.

