Humanitas, 8 mila euro per sostenere la ricerca oncologica siciliana

Fondazione Humanitas Sicilia ETS apre la seconda edizione del Premio Studio per la Ricerca Oncologica, iniziativa destinata ai ricercatori siciliani under 40 impegnati nel settore biomedico. Il riconoscimento prevede un contributo di 8 mila euro per il progetto ritenuto più meritevole.

Il bando punta a sostenere studi di ricerca clinica e traslazionale con potenziali ricadute sull’assistenza ai pazienti oncologici. Possono partecipare giovani professionisti nati o residenti in Sicilia che svolgono attività di ricerca nell’Isola, nel resto d’Italia o all’estero.

La selezione terrà conto dell’originalità e dell’innovazione delle proposte, della solidità scientifica, del rigore metodologico e della concreta fattibilità degli studi. Saranno valutati anche l’utilizzo delle risorse disponibili, la trasferibilità dei risultati nella pratica clinica e il possibile impatto sui percorsi terapeutici e sulla qualità di vita dei pazienti.

«Investire nella Ricerca significa investire nelle possibilità di cura che saremo in grado di offrire domani ai pazienti», afferma Alessandro Repici, presidente di Fondazione Humanitas Sicilia. «Con questo Premio vogliamo dare fiducia e opportunità ai giovani ricercatori siciliani che hanno idee di valore e creare le condizioni perché possano svilupparle».

Il bando è riservato a candidati con meno di 40 anni, nati o residenti in Sicilia e in possesso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Biotecnologie, Biologia, Farmacia oppure Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

Le candidature sono già aperte e dovranno essere presentate entro le ore 17 dell’8 ottobre 2026. Requisiti e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito della Fondazione Humanitas Sicilia.

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