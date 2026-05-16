Acireale inaugura la prima Antenna Europe Direct in una diocesi

La diocesi di Acireale ha inaugurato la nuova Antenna del Centro Europe Direct Trapani Sicilia, diventando la prima diocesi italiana ad attivare un presidio territoriale dedicato all’informazione e alla partecipazione europea. La sede operativa è stata collocata nei locali diocesani di Largo Giovanni XXIII.

L’iniziativa, presentata venerdì 15 maggio, nasce con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni comunitarie attraverso un punto stabile di orientamento e supporto. L’ufficio offrirà informazioni sulle politiche dell’Unione Europea, sui programmi comunitari e sulle opportunità rivolte in particolare a giovani, scuole, associazioni e realtà locali.

Responsabile territoriale dell’Antenna è don Arturo Grasso, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi acese, affiancato dalla giornalista e social media manager Chiara Costanzo e dal team del Centro Europe Direct Trapani Sicilia coordinato da Marta Ferrantelli.

La giornata inaugurale si è aperta con un confronto dedicato al ruolo della rete Europe Direct nei territori. Sono intervenuti gli europarlamentari Giuseppe Antoci, Marco Falcone, Giuseppe Lupo e Ruggero Razza. Un videomessaggio è stato inviato da Caterina Chinnici, assente per motivi familiari. Presenti anche la deputata regionale Ersilia Saverino e il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, che hanno evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni e territorio.

La conclusione è stata affidata al vescovo Antonino Raspanti, che ha inaugurato simbolicamente la sede con lo svelamento della targa. “È un primo passo per avvicinare sempre di più l’Europa ai cittadini e le cittadine e i cittadini all’Europa”, ha dichiarato il presule, sottolineando l’importanza della partecipazione democratica e della presenza attiva della diocesi nel territorio. L’Antenna sarà aperta al pubblico ogni mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 nei locali di Largo Giovanni XXIII, 4.

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