Palermo, crolla un muro in via Nairobi: un ferito e 10 auto danneggiate

Un cedimento strutturale si è verificato a Palermo, dove il crollo di un muro in via Nairobi ha provocato il ferimento di un Carabiniere e il danneggiamento di numerosi veicoli in sosta. L’episodio è avvenuto in un’area situata nelle vicinanze di corso Calatafimi.

Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento della struttura ha coinvolto dieci automobili parcheggiate lungo la strada, riportando danni di diversa entità. Nell’incidente è rimasto ferito un militare dell’Arma dei carabinieri, soccorso sul posto dal personale sanitario del 118 e successivamente trasferito in ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella verifica delle condizioni della struttura crollata. Le squadre di emergenza hanno inoltre provveduto a delimitare la zona interessata per consentire lo svolgimento delle attività di soccorso e prevenire ulteriori rischi.

L’evento ha causato disagi alla viabilità della zona, interessata dalle operazioni di intervento e dai rilievi tecnici finalizzati ad accertare le cause del cedimento. Restano in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio e verificare eventuali responsabilità legate al crollo del muro.

