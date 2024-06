Ripristino pennelli frangiflutti a San Giorgio di Gioiosa Marea

A San Giorgio, località di Gioiosa Marea, sono stati avviati i lavori di somma urgenza sul litorale, finanziati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile con un importo di 100.000 euro. Questi interventi si rendono necessari a seguito dei danni causati dalle mareggiate del novembre 2022. L’intervento attuale rappresenta una fase di completamento.

Le opere in corso riguardano principalmente il ripristino dei pennelli frangiflutti, strutture fondamentali per la protezione della costa e dell’abitato di San Giorgio. Questi dispositivi sono essenziali per salvaguardare non solo la linea costiera, ma anche la viabilità e i servizi pubblici della zona, in particolare la via Pola e i suoi sottoservizi.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo