Tentata truffa a Patti con il falso Carabiniere: arrestati due uomini

Due uomini originari di Catania, rispettivamente di 31 e 45 anni, sono stati arrestati a Patti dai Carabinieri della Compagnia locale con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di una donna di 68 anni. I due, già noti alle forze dell’ordine, avrebbero agito utilizzando il metodo del cosiddetto “falso Carabiniere”.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata di ieri, quando la vittima ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si sarebbe presentato come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Nel corso della conversazione, l’interlocutore avrebbe riferito che la figlia della donna era rimasta coinvolta in un incidente stradale nel quale sarebbe stata ferita una bambina.

Con il pretesto di evitare conseguenze giudiziarie, il sedicente militare avrebbe chiesto la consegna immediata di denaro o gioielli custoditi in casa, spiegando che un altro Carabiniere si sarebbe recato presso l’abitazione per il ritiro della presunta cauzione.

La 68enne, insospettita dalla richiesta, ha però contattato il numero unico di emergenza 112, segnalando l’accaduto ai veri Carabinieri. I militari si sono quindi appostati nei pressi dell’abitazione della donna e hanno bloccato i due uomini nel momento in cui si sarebbero presentati per ritirare i beni richiesti telefonicamente.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Patti, i due indagati sono stati arrestati e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

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