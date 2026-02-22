Successo netto dell’Orlandina 3-0 contro la Vibo Valentia

L’Orlandina Volley prosegue senza interruzioni il proprio percorso al vertice della classifica, imponendosi con un netto 3-0 sulla Todo Sport Vibo Valentia nella gara disputata al PalaValenti. La squadra guidata da Valmi Fontanot ha offerto una prestazione solida, caratterizzata da continuità di rendimento e controllo delle fasi di gioco.

Fin dalle prime battute dell’incontro le padrone di casa hanno mostrato un approccio determinato, imponendo ritmo e intensità. Il primo set si è sviluppato a senso unico, con la formazione biancazzurra capace di distinguersi per organizzazione difensiva, efficacia a muro e precisione in attacco, elementi che hanno condotto al 25-15 finale.

Nel secondo parziale l’Orlandina ha mantenuto elevata la pressione, gestendo con attenzione i momenti decisivi e incrementando progressivamente il vantaggio nella fase centrale del set. La gestione ordinata delle azioni e la continuità offensiva hanno permesso di chiudere sul 25-17.

La terza frazione ha visto un tentativo di reazione da parte della formazione ospite, che ha cercato di rimanere in partita. Tuttavia la capolista ha conservato lucidità e controllo, amministrando il vantaggio fino al 25-20 conclusivo e archiviando l’incontro senza particolari difficoltà.

Il risultato consente all’Orlandina Volley di rafforzare la propria posizione in testa alla graduatoria, confermando il percorso di crescita del gruppo e la solidità mostrata nelle ultime uscite stagionali.

Formazioni

Orlandina Volley: Giardini, Angilletta, Gemma, Costabile, Murri, Giannone; libero Martinelli.

A disposizione: Therqaj, Nardone, Stella, Alberto, Bernardi; libero Darretta.

Allenatore: Fontanot.

Todo Sport Vibo Valentia: Mureddu, Lopez, Carpinelli, Bregni, V. Esposito, G. Esposito, Landonio.

A disposizione: Lavecchia, Lo Bianco, Montalbano, Barbuto.

Allenatore: Urbano.

