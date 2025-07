Spacciatore frustato e rasato per “Ammanco di denaro”  tre arresti

Su delega della Procura di Catania, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di Cristian Rungo (nato nel 2000), Paolo Simone Scuderi (1989) e Orazio Guerino (2003), gravemente indiziati di aver commesso il delitto di tortura. L’inchiesta, avviata nei primi giorni di giugno 2025 a seguito di fonti riservate, ha ricostruito un’aggressione avvenuta il 29 maggio 2025 in una “stalla abusiva” nel quartiere Villaggio Sant’Agata, noto punto di spaccio cittadino. Secondo gli investigatori, i tre avrebbero immobilizzato la vittima su una sedia, colpendola con un frustino e a mani nude, e l’avrebbero sottoposta alla rasatura del capo e delle sopracciglia per punirla di un presunto “ammanco di denaro” legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sequestro del cellulare in uso a Rungo, già agli arresti domiciliari per altra causa, ha permesso l’estrazione forense full file system di registrazioni video integrali e frame aggiuntivi delle violenze. Gli elementi raccolti, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, hanno supportato la richiesta della misura cautelare a fronte della personalità dei soggetti coinvolti e del concreto rischio di reiterazione del reato. Concluse le formalità, i tre sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di piazza Lanza a Catania.

