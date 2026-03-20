Superbonus 110% e mafia a Messina, pene fino a 12 anni per 5 imputati

Si è concluso con cinque condanne il procedimento giudiziario relativo al coinvolgimento della criminalità organizzata nel settore delle ristrutturazioni edilizie legate al Superbonus 110% nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto. Il filone investigativo, sviluppato in più fasi negli anni recenti, ha evidenziato un intreccio tra ambienti mafiosi e attività imprenditoriali durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La prima fase delle indagini aveva individuato come figura centrale Mariano Foti, esponente della locale articolazione di Cosa nostra. Successivamente, un ulteriore approfondimento condotto dalla Procura di Messina, guidata da Antonio D’Amato, ha esteso l’attenzione al figlio Salvatore Foti, a un presunto prestanome, Tindaro Pantè, e a diversi imprenditori della zona, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il procedimento, giunto a definizione nella fase dell’udienza preliminare, si è svolto davanti al giudice per l’udienza preliminare Alessandra Di Fresco, che ha esaminato cinque richieste di giudizio abbreviato. Tra gli imputati figuravano Mariano e Salvatore Foti, residenti a Milazzo, Fabio Gaipa, originario della Svizzera e residente a Furnari, Tindaro Mario Ilacqua, di Santa Lucia del Mela, e Tindaro Pantè, di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le richieste di condanna, avanzate nel novembre 2025 dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia Antonella Fradà, prevedevano pene comprese tra i 4 e i 15 anni e 6 mesi di reclusione.

La decisione del giudice ha confermato la responsabilità degli imputati, rideterminando alcune pene: otto anni per Gaipa e Ilacqua, dieci anni per Salvatore Foti, dodici anni per Pantè e quattro anni per Mariano Foti.

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