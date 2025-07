“Itinerari dell’identità” la terza edizione fino al 21 settembre

La terza edizione di “Itinerari dell’identità” avviata il 21 giugno per concludersi il 21 settembre sotto l’egida del Sistema Rete Museale Iblei – Ecomuseo degli Iblei, presieduto dal naturalista ed etnoantropologo Paolino Uccello e diretto da Cetty Bruno. Il calendario di iniziative coinvolge i Comuni di Avola, Siracusa, Buccheri, Cassaro, Canicattini Bagni, Ferla, Floridia, Noto, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero e Sortino, con il supporto scientifico della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa, il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, la collaborazione di Assoguide e delle giovani guide formate dal Sistema Museale.

“Il progetto parte dalla consapevolezza che l’ecomuseo debba inglobare e valorizzare l’ambiente, imprescindibile contesto di vita delle comunità, in tutti i suoi aspetti, paesaggio naturale, culturale, rurale e urbano – spiega Paolino Uccello – svolgendo attività d’interpretazione ambientale e culturale, attraverso una fruizione consapevole e non invasiva”. Cetty Bruno aggiunge: “Si mette in campo un modello innovativo di prodotto turistico, che punta sull’elemento identitario comune a tutti i siti naturalistici, archeologici e museali della Rete Museale degli Iblei”.

👁 Articolo letto 239 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.