Concorso Guardia di Finanza 2024/2025: aperte le Iscrizioni

La Guardia di Finanza ha recentemente annunciato l’apertura di un concorso per l’ammissione di 69 allievi ufficiali, suddivisi tra i comparti ordinario e aeronavale, presso l’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2024/2025. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 12.00 del 19 febbraio 2024.

Il concorso prevede la disponibilità di 60 posti nel comparto ordinario, di cui uno riservato ai candidati in possesso dell’attestato relativo al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, e un altro riservato a coniugi, figli superstiti o parenti in linea collaterale di secondo grado, nel caso siano gli unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Nel comparto aeronavale, sono destinati 9 posti, di cui 6 per la specializzazione “pilota militare” e 3 per la specializzazione “comandante di stazione e unità navale.”

I requisiti per partecipare al concorso includono il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea, oppure la possibilità di ottenere tale diploma nell’anno scolastico 2023/2024. Inoltre, i candidati devono aver compiuto il diciassettesimo anno di età entro il 1° gennaio 2024 e non superato il ventiduesimo anno di età entro il 1° gennaio 2007.

Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sul portale ufficiale all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it,” seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatizzato. Gli aspiranti concorrenti dovranno autenticarsi utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o il Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE,” utilizzando la carta di identità elettronica (CIE).

Per ulteriori dettagli e informazioni complete sul concorso, è possibile consultare il bando completo sul sito internet www.gdf.gov.it, nell’area “Concorsi.”

