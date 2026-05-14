“Sicilia Winner 2026” esposizione canina internazionale a Palermo

Torna a Palermo l’appuntamento con l’Esposizione internazionale canina “Sicilia Winner 2026”, in programma da venerdì 15 a domenica 17 maggio nella struttura equestre del Parco della Favorita. Nel corso della manifestazione sono previsti eventi, raduni e mostre speciali con la partecipazione di oltre 1.400 cani appartenenti a circa 120 razze differenti.

L’iniziativa è promossa dal Kennel Club Palermo, delegazione provinciale Enci, in collaborazione con i Gruppi Cinofili di Caltanissetta ed Enna. Tutte le attività si svolgeranno all’interno dell’area del Parco della Favorita.

Il programma prenderà il via venerdì 15 maggio alle 9 con l’Esposizione nazionale di Enna. Nel pomeriggio, dalle 14.30, spazio ai ring d’onore e ai raduni dedicati alle razze Retriever e Border Collie.

Sabato 16 maggio, sempre dalle 9, si terrà l’Esposizione internazionale di Caltanissetta. Nel pomeriggio sono previsti i raduni del Boxer e del Cane di San Bernardo, oltre al ring d’onore.

Domenica 17 maggio sarà invece la volta della 73ª Esposizione internazionale di Palermo. La conclusione dell’evento è fissata a partire dalle 14.30 con il “Supreme Best in Show”, durante il quale sarà assegnato anche il riconoscimento “Sicilia Winner”, destinato al migliore tra i vincitori delle tre esposizioni.

“Siamo orgogliosi di aver organizzato queste tre giornate che confermano una ulteriore crescita dell’evento rispetto agli anni precedenti”, ha dichiarato Giorgio Varoli, presidente del Kennel Club Palermo. “Sarà anche un’occasione per far conoscere al pubblico le diverse razze presenti e le loro caratteristiche”.

Nel corso della manifestazione si svolgeranno inoltre gare di Agility e dimostrazioni delle unità cinofile delle Forze dell’ordine e dei cani da utilità e difesa. La giuria sarà composta da esperti provenienti da Italia, Ungheria, Polonia, Armenia e Serbia. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito, con la presenza di stand e punti ristoro.

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