Trasferimento uffici amministrativi della Casa di Comunità di Patti

Per la realizzazione della Casa di Comunità di Patti, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), si rende necessario il trasferimento degli uffici amministrativi attualmente situati in via Cattaneo (Ex Inam). A partire dal 24 giugno 2024, gli uffici saranno trasferiti presso la nuova sede in via Garibaldi 47 a Patti.

Tale trasferimento implica la temporanea sospensione delle attività amministrative per consentire l’organizzazione e l’allestimento degli uffici nella nuova sede. In particolare, l’interruzione dei servizi riguarderà gli uffici Anagrafe, Assistiti e Assistenza Integrativa e Protesica. Le attività di questi uffici saranno sospese dal 26 al 28 giugno 2024, con la ripresa prevista, salvo imprevisti, dal 1° luglio 2024.

La decisione di trasferire gli uffici si inserisce nel contesto dei lavori di ristrutturazione previsti dal Pnrr per la creazione della Casa di Comunità di Patti, un progetto che mira a potenziare i servizi socio-sanitari sul territorio. Il trasferimento è stato programmato per minimizzare i disagi ai cittadini e consentire una continuità operativa non appena saranno conclusi i lavori necessari nella nuova sede.

Gli uffici di via Garibaldi 47 sono stati scelti come nuova sede per garantire uno spazio adeguato allo svolgimento delle attività amministrative, in attesa del completamento dei lavori nella struttura di via Cattaneo. Questo passaggio è fondamentale per consentire la prosecuzione delle attività di ristrutturazione senza interruzioni, permettendo così di rispettare i tempi previsti dal Pnrr per l’apertura della Casa di Comunità di Patti.

