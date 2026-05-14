Catania, sequestrati quasi 28 chili di droga sulla A18, due arresti

Un carico di quasi 28 chilogrammi di sostanze stupefacenti è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nel corso di un’operazione condotta nei giorni scorsi nel territorio di Catania. Due persone, un uomo di 35 anni e una donna di 29 anni, entrambi provenienti dalla Calabria, sono state arrestate con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’attività è scaturita da un’indagine sviluppata dalla Squadra Mobile della Questura di Catania. Gli agenti della sezione “Reati contro la persona” hanno predisposto un servizio di osservazione lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, individuando i due sospetti nei pressi del casello di San Gregorio di Catania mentre viaggiavano su due veicoli distinti. La donna era accompagnata dal figlio minorenne, seduto sul lato passeggero.

Durante il controllo, i due avrebbero riferito ai poliziotti di essere arrivati a Catania “per comprare una cucina”. La spiegazione non ha convinto gli investigatori che hanno deciso di procedere con una perquisizione approfondita delle vetture.

Nel mezzo guidato dal 35enne sono stati trovati nove panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa nove chilogrammi, occultati in un vano ricavato tra il radiatore e il paraurti anteriore. Nell’auto condotta dalla donna, invece, sono stati rinvenuti 22 panetti di hashish, per un totale di 18,7 chilogrammi, nascosti in uno spazio creato nell’alloggiamento dell’airbag lato passeggero.

La droga è stata sequestrata. I due indagati sono stati condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip. Il minore è stato affidato ai familiari, d’intesa con le Procure per i Minorenni di Reggio Calabria e Catania. Resta valida la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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