Russo Femminella eletta segretario IRCCS Maugeri di Mistretta

A Mistretta si è svolto il Congressino della Sanità Privata, un evento che ha visto la partecipazione del segretario generale della Cisl Funzione Pubblica, Giovanna Bicchieri, e del coordinatore territoriale Gioacchino D’Agostino. La riunione si è tenuta presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Maugeri, una struttura sanitaria privata che rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico, grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro e allo sviluppo dell’indotto locale.

Durante l’assemblea è stata eletta segretario aziendale Rosalia Russo Femminella, a cui si affiancheranno Orsolina Franca Santoro e Benedetta Lo Prinzi come componenti della segreteria aziendale. Elena Lo Presti è stata designata come coordinatrice aziendale dei giovani, mentre Antonino Di Natale ha ricevuto il ruolo di delegato al congresso territoriale.

L’evento ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le realtà locali e le strutture sanitarie private per sostenere l’occupazione e garantire servizi di qualità alla comunità. L’IRCCS Maugeri, in particolare, continua a consolidarsi come un punto di riferimento per il settore, rafforzando la sua presenza sia a livello sanitario che socio-economico.

