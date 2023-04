Fine settimana RO Racing: auto e moto sui fronti di gara

La scuderia RO Racing sarà impegnata in diverse competizioni nel prossimo fine settimana. La squadra siciliana schiererà i suoi alfieri in gare di velocità in salita, di motociclismo, di rally e di slalom.

La seconda prova del Campionato italiano velocità della montagna si svolgerà a Sarnano, in provincia di Macerata, e vedrà la partecipazione di Lucio Peruggini, il pilota di Foggia che ha già impressionato nel primo appuntamento della stagione. Alla gara marchigiana parteciperanno anche Alessandro e Matteo Gabrielli, entrambi di Ascoli Piceno, rispettivamente con una Hyundai i30n e con una Peugeot 308 GTI Racing Start. Nella sezione dedicata alle auto storiche, il pluricampione Vincenzo Serse farà il suo esordio stagionale con la sua Fiat 127 TC 1150 del Terzo Raggruppamento.

Il giovane centauro marchigiano Noel Spangenberg prenderà invece parte al Campionato italiano di velocità di motociclismo al Circuito di Misano Adriatico, con una Premoto3. La scuderia RO Racing sarà inoltre presente al 38° Rally di Montecatini e Valdinievole, valido per la Coppa rally di sesta zona, con Andrea Piccardo al volante di una Peugeot 208.

In Sicilia, al 1° Slalom Montemaggiore Belsito, ci saranno invece tre piloti RO Racing: Antonio Di Matteo, Angelica Giamboi e Alfredo Giamboi, tutti pronti a sfidarsi con le loro auto. La gara si svolgerà in provincia di Palermo.

La scuderia RO Racing si prepara dunque a un fine settimana intenso e pieno di adrenalina, con i suoi piloti pronti a dare il massimo su ogni fronte di gara.

