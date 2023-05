Totò Cuffaro: “Il ponte, un’opportunità di sviluppo per la Sicilia”

Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc, ha espresso la sua soddisfazione per la conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina, sottolineando che ciò pone fine a un’attesa lunga 50 anni. Secondo Cuffaro, questa opera avrà ricadute positive dal punto di vista economico e sociale, contribuendo al rilancio del territorio siciliano. Inoltre, sostiene che il ponte favorirà lo sviluppo del mercato del lavoro e intensificherà gli scambi tra imprese, portando a un’importante integrazione tra le diverse economie mediterranee.

Cuffaro riconosce che, durante e dopo i lavori, ci sarà un incremento dell’occupazione diretta e indiretta sia in Sicilia che in Calabria. Tuttavia, sottolinea che è necessario anche rimodernare il sistema ferroviario e viario, comprese autostrade, strade statali e provinciali, nonché completare i lavori già in corso. Secondo l’ex presidente della Regione, il ponte sullo Stretto rappresenta un’opportunità di sviluppo per tutta l’Isola, ponendola come punto di riferimento nel centro del Mediterraneo.

Cuffaro evidenzia le difficoltà che ha affrontato come presidente della Regione nel contrastare le resistenze politiche e delle associazioni ambientaliste per la realizzazione di un’infrastruttura così importante. Tuttavia, si rallegra nel constatare che scelte del suo governo, come il ponte sullo Stretto e i termovalorizzatori, prima oggetto di demonizzazione, sono ora considerate importanti e indispensabili. L’ex presidente esprime rammarico per i 15 anni persi durante questo processo.

