Sesso con una tredicenne e video diffusi online, arrestati due ventenni

Due ventenni sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata dal padre di una ragazza che, all’epoca dei fatti contestati, non aveva ancora compiuto 14 anni. Secondo l’ipotesi investigativa, i due giovani avrebbero avuto rapporti sessuali con la minorenne, documentandone alcuni attraverso fotografie e video realizzati con il telefono cellulare.

Parte del materiale sarebbe stata successivamente condivisa attraverso i social network e inviata ad alcuni conoscenti. Gli elementi digitali acquisiti nel corso degli accertamenti avrebbero contribuito a rafforzare il quadro indiziario ricostruito dai Carabinieri.

Il pubblico ministero Eliana Manno ha contestato ai due indagati le ipotesi di reato di atti sessuali con minore di 14 anni e produzione di materiale pornografico con minori. Sulla base delle risultanze investigative, il Gip Lorena Santacroce ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare.

Uno dei due ventenni è stato arrestato in città e trasferito in carcere. Il secondo è stato rintracciato a Parma ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’inchiesta ha preso avvio dalla denuncia del padre dell’adolescente, che si è rivolto ai Carabinieri dopo essere venuto a conoscenza della vicenda. Secondo quanto ricostruito, alcune segnalazioni anonime avrebbero preceduto l’intervento del genitore. Gli investigatori hanno quindi avviato gli accertamenti sui rapporti tra la tredicenne e i due giovani. Gli incontri contestati si sarebbero verificati nell’arco di circa due mesi, tra dicembre dello scorso anno e gennaio.

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