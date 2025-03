Finanziamenti, 400mila euro per emergenza arsenico a Nizza di Sicilia

L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha ufficializzato l’assegnazione di un contributo straordinario di 400 mila euro al comune di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina. Le risorse sono destinate all’acquisto di un impianto di dearsenificazione per il trattamento dell’acqua potabile, al fine di ridurre la presenza di arsenico oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L’importo è stato stanziato grazie a un emendamento proposto dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, e approvato nell’ultima manovra finanziaria dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il parlamentare ha sottolineato l’importanza di questo intervento, resosi necessario in seguito ai recenti riscontri che hanno evidenziato la presenza della sostanza nella rete idrica comunale in quantità superiori ai limiti di legge. “Dopo i recenti fatti di cronaca, l’acquisto di questo impianto era necessario”, ha dichiarato De Luca.

Il deputato ha inoltre espresso gratitudine nei confronti del consigliere comunale del M5S, Domenico Santisi, per il lavoro svolto sul territorio in sinergia con l’amministrazione comunale di Nizza di Sicilia. Secondo De Luca, tale collaborazione ha permesso di rispondere in modo concreto alle necessità della cittadinanza.

Il parlamentare ha infine ricordato il prossimo obiettivo: la realizzazione del depuratore consortile, un progetto per il quale sono stati promessi 4,5 milioni di euro. “Questi fondi derivano da un impegno assunto dal Presidente Renato Schifani al termine di un incontro che ho organizzato e che ha portato alla redazione di un articolo che alloca le risorse necessarie”, ha spiegato De Luca, precisando che si attendono ora i relativi atti amministrativi.

