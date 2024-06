Blitz di Polizia e ispettorato, multe e sospensioni in bar catanesi

Nel corso del recente fine settimana, gli agenti del Commissariato “San Cristoforo” hanno guidato un’importante operazione di controllo territoriale pomeridiano, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine, dalla Polizia Locale “Annona” e “Viabilità” e dall’Ispettorato del Lavoro. L’iniziativa è stata attuata in conformità con un’ordinanza specifica del Questore di Catania.

Durante l’operazione sono stati istituiti diversi posti di controllo in vari punti del quartiere San Cristoforo, permettendo di identificare 122 persone, tra cui 26 pregiudicati e 13 stranieri. Sono stati inoltre controllati 50 veicoli, dieci dei quali sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 5.000 euro in multe.

La verifica ha riguardato anche alcuni esercizi commerciali della zona, in particolare bar, dove sono emerse numerose irregolarità. I titolari hanno ricevuto contestazioni per diverse violazioni amministrative e per irregolarità relative alla sicurezza sul lavoro, alla SCIA non conforme, al “lavoro nero” e alle norme igieniche HACCP. Le sanzioni comminate ai proprietari degli esercizi commerciali ammontano complessivamente a circa 75.000 euro, e le loro attività sono state sospese a tempo indeterminato.

L’intervento, che ha coinvolto diverse forze dell’ordine e ispettori, mira a garantire la sicurezza e la legalità nel quartiere, affrontando con decisione le irregolarità riscontrate sia nel rispetto del Codice della Strada che delle normative sul lavoro e l’igiene.

