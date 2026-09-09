Capo d’Orlando, ad Agorà Sud un corso per i giornalisti

Il 12 settembre la Terrazza Mercadante del Porto di Capo d’Orlando ospiterà “Agorà Sud – Il luogo del dialogo del Mezzogiorno”, iniziativa promossa e organizzata da Quater che riunirà rappresentanti del Governo, Regione, Parlamento europeo, università, Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti. Nell’ambito della giornata è previsto anche un corso gratuito accreditato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Al centro dell’appuntamento saranno le politiche di coesione, i fondi europei, la formazione, il lavoro, la capacità amministrativa e il passaggio dal PNRR alla programmazione europea 2028-2034. Per i giornalisti, con particolare riferimento agli addetti stampa degli enti locali, il confronto offrirà strumenti per interpretare procedure, finanziamenti, scadenze e risultati delle politiche pubbliche e tradurli in un’informazione accessibile ai cittadini.

I lavori saranno articolati in cinque panel. Tra i partecipanti figurano Tommaso Foti, Anna Maria Bernini, Luigi Sbarra, Marco Falcone, Tommaso Calderone, Nunzia “Nuccia” Albano, Ermenegilda Siniscalchi, Luca Bianchi, Bernardette Grasso, Rosaria “Irene” Ricciardello, Elvio Mauri, Giampiero Pizziconi, Riccardo Monaco, Francesco Verbaro, Giovanni Bocchieri, Alessandro Gaetani, Marco De Maggio, Vincenzo Falgares e Francesco Esposito.

Spazio anche al rapporto tra università e sistema produttivo con Agostino Di Maio, Pietro Franza, Fabio Luigi e i rettori Enrico Foti, Paolo Scollo, Massimo Midiri e Giovanna Spatari. Le conclusioni saranno affidate a Edmondo Tamajo e Girolamo Turano.

La sezione giornalistica sarà introdotta da Massimo Scaffidi. Tra i protagonisti anche Maristella Ridolfo, amministratrice di Quater. L’iscrizione è disponibile attraverso la piattaforma dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia; un desk curato dalla giornalista Letizia Passarello consentirà eventuali registrazioni sul posto, compatibilmente con i posti disponibili.

Agorà Sud è accreditato anche dagli Ordini dei Commercialisti di Patti e dei Consulenti del Lavoro di Messina.

Il programma dettagliato

12 Settembre 2026 ore 9.30 – 18.30

Terrazza Mercadante – C. da Bagnoli – Capo d’Orlando (ME)

09:30 – Accoglienza e Registrazione

10:00 – Saluti Istituzionali

Maristella Ridolfo (Amministratore Unico QUATER S.R.)

Renato Schifani (Presidente Regione Siciliana)

Franco Ingrillì (Sindaco del Comune di Capo d’Orlando)

Domenico Barbuzza (Presidente Parco dei Nebrodi)

Mario Sciacca (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti)

Maurizio Adamo (Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina)

10:30 – Introduce: Massimo Scaffidi, coadiuvato da Letizia Passarello, Raffaele Valento, Valentiba De Caro e Adriano Lo Presti (Ordine dei Giornalisti)

10:40 – Panel 1: Le Istituzioni Dialogano per il Sud

Moderatore: Raffaele Marmo – Co-Direttore “Il Resto del Carlino”

Tommaso Foti (Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione)

Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana)

Luigi Sbarra (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche per il Sud)

Marco Falcone (Europarlamentare e Membro delle commissioni parlamentari ECON (Problemi economici e monetari) e PECH (Pesca))

Tommaso Calderone (Presidente Commissione Parlamentare per il Contrasto degli Svantaggi Derivanti Dall’Insularità)

Nunzia (Nuccia) Albano (Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana)

13:00 – Light Lunch

14:30 – Apertura lavori

Coordina: Concita De Luca – Giornalista

14:45 – Panel 2: “Il diritto a restare in un territorio che cresce”

Ermenegilda Siniscalchi (Capo di Gabinetto Ministro Affari Europei, PNRR e Politiche Di Coesione

Luca Bianchi (Direttore generale, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ)

Bernardette Grasso (Sindaco del Comune di Capri Leone)

Rosaria (Irene) Ricciardello (Presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE Messina)

Elvio Mauri – Direttore Generale Fondimpresa

Testimonianze Imprese del Territorio – “Radici forti, imprese di successo: le loro voci.”

15:30 – Panel 3 – “Ripensare le capacità nella Pubblica Amministrazione”

Giampiero Pizziconi (Consigliere della Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato)

Riccardo Monaco (Direttore Generale – Ufficio per il Rafforzamento della Capacità Amministrativa per le Politiche di Coesione – Dipartimento per le politiche di Coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Francesco Verbaro (Presidente Formatemp)

Giovanni Bocchieri (Fondazione CIOFS-FP ETS)

16:15 – Panel 4 – “Competenze e lavoro nella programmazione europea”

Alessandro Gaetani (Direttore delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)

Marco De Maggio (Coordinatore del Nucleo per le Politiche di coesione, PCM)

Vincenzo Falgares (Direzione generale – Dipartimento Programmazione – Regione Siciliana)

Francesco Esposito (Associate Partner, KPMG Advisory, Solution Fondi UE)

17:00 – Panel 5 – “Competenze, imprese e innovazione”

Agostino Di Maio (Direttore Generale di Assolavoro)

Pietro Franza (Past President Sicindustria Delegazione Messina)

Fabio Luigi (Presidente della BCC della Valle del Fitalia)

Enrico Foti – Rettore Università di Catania

Paolo Scollo – Rettore Università Kore – Enna

Massimo Midiri – Rettore Università di Palermo

Giovanna Spatari – Rettrice Università di Messina

18:00 – Conclusioni

Edmondo Tamajo (Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

Girolamo Turano (Assessore dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana) Tematica: Sistema ITS Sicilia)

18.30 – Fine Lavori

Patrocinio concesso da:

Ministero per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione –

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale

Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive

Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Ente Parco dei Nebrodi

Comune di Capo d’Orlando

Temp – Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione

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