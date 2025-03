Incidente stradale sulla A20 tra Rometta e Milazzo, muore 28enne

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata odierna sull’autostrada A20 Messina-Palermo a Condrò, nel tratto compreso tra gli svincoli di Rometta e Milazzo direzione Palermo. Un furgone Iveco Daily, per ragioni ancora al vaglio della Polizia Stradale, è precipitato dal viadotto Muto. L’impatto è stato fatale per il conducente, un uomo di 28 anni originario della provincia di Catania.

Secondo quanto si evince dal rapporto della Polizia Stradale, l’episodio si è verificato alle ore 07:50. Il mezzo ha improvvisamente perso aderenza alla carreggiata per poi finire oltre il margine stradale, cadendo nel vuoto dal viadotto. Le circostanze esatte della dinamica sono oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Sul luogo sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente da Messina e l’altra da Milazzo. Gli operatori, dotati di APS e pick-up con modulo attrezzato, hanno lavorato in stretta collaborazione con il personale sanitario del 118 giunto con ambulanza. Al loro arrivo, però, non è stato possibile fare nulla per salvare la vita dell’autista, che è stato trovato già privo di segni vitali.

«Il decesso è stato constatato dal personale medico sul posto», ha confermato il rapporto ufficiale della Polizia Stradale. Il magistrato di turno ha disposto l’immediata rimozione della salma per consentirne l’identificazione e il successivo trasferimento in ospedale a bordo di un’ambulanza. L’intera area è stata temporaneamente messa in sicurezza per agevolare le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle Forze dell’Ordine.

