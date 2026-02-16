Stromboli, anziano trasportato in carrozzina per assenza di autista

Un’ambulanza regolarmente funzionante ma impossibilitata a intervenire per assenza di autista e personale sanitario. È quanto accaduto a Stromboli, dove un paziente anziano, costretto su una sedia a rotelle, ha dovuto percorrere circa un chilometro sotto condizioni meteorologiche avverse per raggiungere l’area destinata all’elisoccorso, accompagnato dal medico e dai familiari.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle criticità del sistema di emergenza sanitaria nelle Isole Eolie, dove, secondo le informazioni disponibili, si registrerebbero ulteriori disservizi. A Panarea, infatti, il mezzo di soccorso risulterebbe inutilizzabile da mesi a causa di un guasto, mentre a Lipari, delle tre ambulanze presenti, soltanto una sarebbe attualmente operativa per carenza di personale, con conseguenti ritardi negli interventi.

Sulla vicenda è intervenuto Francesco Tanasi, giurista e segretario nazionale del Codacons, che ha richiesto l’immediato coinvolgimento del ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Quanto accaduto a Stromboli è gravissimo – afferma Tanasi –. Non è tollerabile che nel 2026 un’ambulanza resti ferma per mancanza di personale mentre un paziente viene accompagnato a piedi verso l’elicottero. Il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, non può subire limitazioni legate alla collocazione geografica”.

L’associazione dei consumatori sollecita un accertamento urgente sull’organizzazione dei servizi di emergenza nelle isole minori e l’adozione di interventi strutturali per garantire la presenza stabile di autisti, soccorritori e mezzi pienamente funzionanti. “Le comunità delle Eolie non possono essere lasciate in una condizione di precarietà permanente. La distanza dalla terraferma non può tradursi in una distanza nei diritti. Servono interventi concreti e immediati”, conclude Tanasi.

