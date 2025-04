Operaio 65enne muore in cantiere, PD: “Servono più Ispettori del lavoro”

Un tragico incidente si è verificato ieri nel catanese, lungo la strada Adrano-Bronte, in contrada Passo Zingaro. Un operaio edile di 65 anni, padre di due figli, ha perso la vita dopo essere stato colpito alla testa da un profilato in ferro, caduto da un camion. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, con i carabinieri della compagnia di Paternò a lavoro per accertarne i dettagli. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Antonio Rapisarda, questa la sua identità, era un operaio specializzato e membro della Rsa della Fillea Cgil di Catania. I sindacati Fillea e Cgil hanno espresso il loro cordoglio per la sua morte, ricordando il suo impegno e la sua dedizione al lavoro, ma anche il suo ruolo di punto di riferimento per i colleghi. “Era un amico, un compagno vero”, hanno dichiarato Vincenzo Cubito e Carmelo De Caudo, segretari della Cgil. Entrambi hanno sottolineato l’urgenza di indagare sulla dinamica dell’incidente e di rafforzare la sicurezza nei cantieri per fermare quella che viene definita una “strage silenziosa”.

Anas Spa, che gestisce i lavori sulla Strada statale 284, ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, confermando che l’incidente è avvenuto durante la fase di scarico di un fascio di acciaio da un camion. Le autorità competenti stanno conducendo tutte le verifiche necessarie per chiarire le cause.

Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia, ha ribadito la necessità di aumentare il numero degli ispettori del lavoro per evitare che tragedie come questa continuino a verificarsi.

