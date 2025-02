1878 Cinquanta abbonati nel primo elenco telefonico del Connecticut

ACCADDE OGGI – Il 20 febbraio 1878 segna una tappa significativa nella storia delle telecomunicazioni con la pubblicazione del primo elenco telefonico a New Heaven, nel Connecticut. Questo documento, precursore degli elenchi moderni, includeva esclusivamente cinquanta nominativi di abbonati che potevano essere contattati attraverso un operatore.

L’elenco fu ideato per agevolare l’uso del telefono, che all’epoca rappresentava un’innovazione tecnologica ancora agli albori. La rete telefonica era infatti gestita da centralinisti che mettevano in comunicazione i chiamanti con i destinatari desiderati. La pubblicazione di un registro ufficiale con i nomi degli utenti contribuì a rendere il servizio più organizzato ed efficiente, segnando un primo passo verso la diffusione capillare della telefonia.

La scelta di New Heaven come luogo di questa iniziativa non fu casuale. La città del Connecticut era un centro nevralgico per lo sviluppo delle comunicazioni negli Stati Uniti, grazie anche alla presenza di imprese e attività commerciali che avevano rapidamente adottato il telefono come strumento di lavoro. Il numero ridotto di abbonati rifletteva la diffusione ancora limitata di questa tecnologia, che di lì a poco avrebbe registrato una crescita esponenziale con l’ampliamento delle infrastrutture e il miglioramento dei sistemi di connessione.

La pubblicazione di questo primo elenco telefonico rappresentò un momento cruciale nella storia delle telecomunicazioni, anticipando la creazione di servizi sempre più sofisticati e strutturati, fino ad arrivare agli elenchi telefonici moderni e, successivamente, alle attuali directory digitali.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁