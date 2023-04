Cane eroe salva anziano 87enne a Caltanissetta

Un cane Jack Russel è diventato un vero e proprio eroe a Caltanissetta, dove ha salvato la vita di un anziano di 87 anni. L’uomo era uscito di casa per andare a raccogliere della verdura, ma è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra, rimanendo in quella posizione per diverse ore.

È stato il cane a dare l’allarme, correndo verso il padrone e il figlio di quest’ultimo che erano in giro per una passeggiata in campagna. Il Jack Russel ha iniziato ad abbaiare insistentemente, lasciando intendere di aver trovato qualcosa di strano. Il padrone, insospettito, ha seguito il cane e ha trovato l’anziano a terra, privo di sensi.

Immediatamente è stata chiamata l’ambulanza, che è arrivata sul posto pochi minuti dopo. I sanitari hanno accertato le condizioni generali dell’anziano, che era accaldato e disidratato a causa delle ore trascorse a terra. L’87enne è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia, dove adesso i medici stanno sottoponendolo ad accertamenti per valutare le sue condizioni di salute.

Il figlio dell’anziano, che lavora fuori città, è stato subito avvertito della situazione e ha ringraziato i protagonisti della storia per aver salvato la vita del padre. Al momento sta raggiungendo Caltanissetta per stare accanto al genitore e assicurarsi che riceva tutte le cure necessarie.

Questa è una bellissima storia di solidarietà e coraggio, che dimostra come gli animali possano essere veri e propri eroi nel momento del bisogno.

© Riproduzione riservata.