IRCCS Bonino Pulejo stabilizza i primi 20 OSS del piano 2025

Presso l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina è stato avviato il piano assunzioni per il 2025, aggiornato il 26 giugno secondo la dotazione organica approvata il 20 maggio. I primi contratti a tempo indeterminato sono stati sottoscritti da venti operatori socio sanitari (OSS), già impiegati durante l’emergenza Covid e in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. Ulteriori stabilizzazioni sono previste a breve termine.

Lunedì scorso, nella sede del Presidio Ospedaliero Piemonte, si è svolto un incontro di accoglienza alla presenza del direttore generale dell’IRCCS, dott. Maurizio Lanza, e del direttore sanitario, dott. Marcello Nucifora, accompagnati dai funzionari della UOC Risorse Umane. Erano inoltre rappresentate le organizzazioni sindacali, attentive al percorso di stabilizzazione.

Nel corso della riunione, la Direzione strategica ha sottolineato l’importanza della figura dell’OSS “nel contesto assistenziale dell’Istituto, specie in considerazione della tipologia dei pazienti accolti, particolarmente bisognosi delle prestazioni sanitarie offerte da questa professione”. È emersa la necessità di rafforzare un organico finora insufficiente per garantire adeguati livelli di assistenza, anche alla luce dell’apertura di nuovi reparti dedicati alla riabilitazione.

Il direttore generale ha evidenziato le sinergie instaurate con l’Assessorato regionale, che ha aumentato il tetto di spesa per il personale, e con le organizzazioni sindacali, che hanno approvato la proposta di incremento. Infine, Lanza ha ringraziato i collaboratori dell’Ufficio Risorse Umane “per il lavoro svolto negli anni, indispensabile al raggiungimento di questo obiettivo”.

