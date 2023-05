Continua lo screening mammografico gratuito dell’Asp di Messina

Il tour itinerante dello screening mammografico gratuito dell’Asp di Messina continua con successo, con tappe recentemente concluse nel Comune di Santa Teresa di Riva e nell’istituto penitenziario di Gazzi a Messina. La partecipazione delle donne è stata numerosa e l’iniziativa è stata molto apprezzata dalla popolazione.

A Santa Teresa, l’unità mobile mammografica è stata allestita a Villa Ragno, offrendo 125 mammografie, 14 ecografie di secondo livello e 32 visite senologiche. Si tratta di un’importante azione di prevenzione che mira a diagnosticare precocemente il tumore al seno, la principale patologia tumorale femminile. La diagnosi precoce offre elevate possibilità di guarigione, motivo per cui l’Asp si impegna a garantire l’accesso allo screening al fine di ridurre al minimo la mortalità legata a questa malattia.

Inoltre, l’Asp ha dedicato una giornata allo screening mammografico anche per le donne detenute presso la casa circondariale di Messina, coinvolgendo anche alcune detenute provenienti da altri istituti penitenziari siciliani. L’Asp dimostra così la sua sensibilità alle esigenze di salute delle detenute, assicurando loro pari dignità sanitaria.

Il team di medici e paramedici, guidato dal responsabile aziendale Asp dello screening mammografico, il dott. Antonello Farsaci, coadiuvato dal dott. Angelo Natoli, dalla dott.ssa Luisa Puzzo, responsabile della Breast Unit di Taormina, da Carmelo Criscelli, direttore dell’Uoc Assistenza sanitaria di base e specialistica, e dalla Tsrm dott.ssa Daniela Gueli, ha dimostrato grande professionalità e competenza nell’accompagnare i pazienti lungo il percorso dello screening mammografico, con la preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana.

L’Asp ricorda che le donne possono contattare il Centro Gestionale Screening in qualsiasi momento dell’anno per informazioni o prenotazioni. La responsabile dott.ssa Rosaria Cuffari è raggiungibile ai numeri 0903652444/2416/2453 oppure via e-mail all’indirizzo cg.screening@asp.messina.it. Lo Screening Mammografico dell’Asp è completamente gratuito e non richiede prenotazioni tramite il Cup né impegnative da parte del medico di famiglia. Inoltre, sono gratuiti anche lo screening ginecologico, che può essere effettuato presso tutti i consultori familiari, e lo screening del colon, per il quale il kit per la ricerca del sangue occulto può essere ritirato nelle farmacie.

L’Asp di Messina è orgogliosa di poter contribuire in modo determinante alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Continuerà a promuovere attivamente lo screening mammografico e gli altri screening gratuiti per la popolazione, al fine di garantire una migliore salute e benessere a tutti.

