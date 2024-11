Controlli della Polizia Stradale su A18 e A20 dal 18 al 24 novembre

La Polizia Stradale di Messina ha annunciato le tratte autostradali sottoposte a controlli della velocità nel periodo dal 18 al 24 novembre 2024. L’obiettivo è incentivare gli automobilisti al rispetto dei limiti, riducendo il rischio di incidenti stradali. L’iniziativa si concentra principalmente sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, interessate da un’elevata incidentalità.

I controlli saranno operativi alternativamente in entrambi i sensi di marcia. In particolare, i dispositivi di monitoraggio saranno attivi nelle giornate del 18, 19, 20, 21 e 23 novembre 2024, coprendo entrambe le tratte.

Le norme vigenti stabiliscono un limite massimo di velocità pari a 130 km/h sulle autostrade, ridotto a 110 km/h in caso di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali, il limite scende a 110 km/h, con ulteriori riduzioni a 90 km/h in caso di maltempo.

La Polizia Stradale presterà particolare attenzione ai conducenti di veicoli commerciali, autobus e mezzi pesanti. L’attività di controllo non si limiterà alla semplice osservazione esterna, ma utilizzerà anche i dati forniti dai sistemi di bordo, come cronotachigrafi e tachigrafi digitali, per verificare eventuali eccessi di velocità.

Questa strategia si inserisce in un piano volto a migliorare la sicurezza stradale e a sensibilizzare i conducenti sull’importanza del rispetto delle normative.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁