Nicola Venuti domina la Gran Fondo Enerwolf ad Antillo 2025

La 23ª edizione della Gran Fondo Enerwolf si è svolta domenica scorsa ad Antillo, in provincia di Messina, su un tracciato tecnico e panoramico di 44 chilometri, inserito quest’anno come prova del campionato regionale. La manifestazione ha richiamato numerosi atleti che hanno messo alla prova le proprie capacità di resistenza e tecnica.

Il successo assoluto nella gara principale è andato a Nicola Venuti del Special Bikers Elios Team, che ha completato il percorso in 1 ora, 47 minuti e 42 secondi, imponendosi in solitaria. Si tratta della sua sesta vittoria nella competizione, un risultato sottolineato anche dal presidente di Enerwolf, Carmelo Miuccio, che ha evidenziato l’importanza della sua esperienza nel conoscere il percorso. Alle spalle di Venuti, a soli due minuti di distanza, si è classificato Angelo Parisi, compagno di squadra e vincitore nella categoria Veterani A con il tempo di 1 ora, 49 minuti e 55 secondi. Il terzo posto assoluto è stato conquistato dal giovane Damiano Cavallaro (Asd Andrea Trovato), che ha concluso in 1 ora, 53 minuti e 25 secondi, ottenendo il titolo Junior.

Nelle altre categorie, Gianluca D’Amico (Siracusa Academy Cycling) ha trionfato tra i Senior B con un tempo di 2 ore, 3 minuti. Tra i Veterani B, Vincenzo Cassaniti (Etna Spirit) e Giuseppe Giacopello (Bici & Bike) hanno chiuso con lo stesso tempo di 2 ore, 3 minuti e 16 secondi. Antonino Monastra (Ora Pedala) si è aggiudicato la categoria Gentlemen A con 2 ore, 6 minuti e 23 secondi.

Nel percorso MedioFondo di 33 chilometri, la vittoria nella categoria Super Gentlemen A è andata a Lorenzo Parisio (Bike Marino Messina), che ha fermato il cronometro a 1 ora, 53 minuti e 37 secondi. Tra le donne, unica classificata nella categoria Donne B, Mariafrancesca Rigano (Asd Enerwolf) ha completato il percorso in 2 ore, 50 minuti e 19 secondi.

Nella categoria E-Bike, il successo è stato ottenuto da Marco Bartolomeo La Cava (Team Bike Del Tirreno) in 1 ora, 10 minuti e 42 secondi, precedendo di 19 secondi Fabio Rizzo (Team Longano MTB) e Tonino La Boccetta (Team B.emm.c. Bike Asd). Il presidente Miuccio ha espresso ringraziamenti per l’organizzazione e il supporto ricevuto da enti locali e forze dell’ordine.

