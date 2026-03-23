Acireale, lite per gelosia finisce in tentato omicidio, arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni, residente ad Aci Catena, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Acireale con l’accusa di tentato omicidio, a seguito di un’aggressione avvenuta nella tarda serata nel centro della città. L’intervento dei militari è stato attivato da una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 che indicava una lite degenerata in violenza.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato un 38enne a terra, ferito e in stato di shock ma cosciente. Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento del personale del 118, che ha trasferito l’uomo all’ospedale Cannizzaro di Catania. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente per le lesioni riportate, che hanno coinvolto anche organi vitali.

Nel frattempo, i militari hanno raccolto la testimonianza di una donna di 35 anni presente sulla scena, ricostruendo in breve tempo la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso, l’aggressione sarebbe scaturita da motivi legati alla gelosia: l’uomo arrestato, ex compagno della donna, non avrebbe accettato la relazione tra quest’ultima e la vittima, dando origine a un confronto sfociato nell’accoltellamento.

Dopo aver colpito il rivale con cinque fendenti, l’aggressore si è allontanato. Le ricerche avviate immediatamente dai Carabinieri hanno permesso di rintracciarlo nel giro di circa trenta minuti. Al momento dell’individuazione, l’uomo presentava una ferita a un dito, ritenuta compatibile con la dinamica dei fatti.

Dopo le cure mediche, è stato condotto presso la Compagnia Carabinieri di Acireale e, sulla base degli elementi raccolti, dichiarato in stato di arresto per tentato omicidio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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