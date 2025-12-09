Sciotto chiede misure urgenti per la crisi delle nocciole nei Nebrodi

L’onorevole Matteo Sciotto, esponente di Sud chiama Nord, ha presentato un’interrogazione all’Assessorato regionale dell’Agricoltura per sollecitare interventi urgenti a favore del comparto corilicolo dei Nebrodi, area che registra un forte calo produttivo. Sciotto ha riferito che nei comuni di Montalbano Elicona, Tortorici, Sinagra, Raccuja, Ucria, Castell’Umberto, San Salvatore di Fitalia e Galati Mamertino le rese avrebbero subito una contrazione vicina all’80 per cento, con alcune zone dove il raccolto previsto per il 2025 risulta compromesso.

Secondo il deputato, la riduzione sarebbe riconducibile a una combinazione di fattori, tra cui fenomeni meteorologici estremi, periodi prolungati di siccità, gelate fuori stagione, fitopatie, attacchi parassitari e danni causati dalla fauna selvatica, elementi che avrebbero determinato un aggravio dei costi e l’abbandono delle pratiche colturali da parte di numerose aziende.

Sciotto ha richiamato inoltre una deliberazione del Consiglio comunale di Montalbano Elicona, approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente esecutiva, con cui l’amministrazione locale ha richiesto alla Regione Siciliana la proclamazione dello stato di crisi per l’annualità 2025.

Nell’interrogazione viene chiesta “la dichiarazione ufficiale dello stato di crisi per il 2025”, insieme a misure quali ristori economici, strumenti di sostegno al reddito per le famiglie agricole, un piano di interventi strutturali per rafforzare la resilienza della nocciolicoltura siciliana e tempistiche certe per l’avvio delle procedure. Il parlamentare regionale ha concluso affermando: “Continueremo a batterci con determinazione per ottenere le risposte che i nostri agricoltori meritano”.

