La “cura dell’eterno” risuona nello Stagnone di Marsala

Si è svolto domenica 31 agosto alle Saline Genna di Marsala, nella riserva naturale dello Stagnone, il concerto “Franco Battiato: la cura dell’eterno”, nuova produzione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2025. L’evento, inserito anche nella rassegna “’A Scurata 2025”, ha trasformato il suggestivo scenario delle saline in un palcoscenico naturale, con il tramonto e le isole Egadi sullo sfondo.

Sul palco si sono esibiti l’orchestra in residence del Festival e il Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa, che ha guidato l’esecuzione di un repertorio ispirato all’opera del maestro etneo. I due solisti principali, Rita Botto e Mario Venuti, hanno interpretato rispettivamente la dimensione popolare e quella intima della produzione musicale di Battiato. A loro si sono aggiunte le voci soliste di Alberto Munafò ed Emanuele Collufio.

Il direttore artistico Francesco Costa ha sottolineato: “Gli spettacoli, avvolti dalla luce liquida del crepuscolo, hanno assistito a un rito laico e spirituale insieme, dove il verbo del compositore etneo si è fuso con la nobiltà della forma lirica”.

L’iniziativa, promossa dal Coro Lirico Siciliano presieduto da Alberto Munafò Siragusa, ha rappresentato un momento centrale della sesta edizione del Festival, dedicata al tema “Respirare il mito”. L’omaggio a Battiato ha inteso mettere in evidenza l’attualità della sua ricerca musicale e spirituale, tra lirica e pop, tradizione e innovazione, sacro e quotidiano.

