Policlinico Messina: inaugurato il nuovo spazio del pronto soccorso

Il Pronto Soccorso dell’AOU “G. Martino” di Messina accoglie oggi i cittadini nel nuovo plesso del Padiglione C, inaugurando un’area più funzionale e sicura. Situato al piano terra, il nuovo spazio è progettato per garantire un’accoglienza ottimale ai pazienti in emergenza, in attesa del completamento del padiglione E.

L’accesso per gli utenti avviene accanto alla banca, con un percorso separato per le ambulanze, che trovano un varco sul Viale Gazzi, lato Monte. Questa disposizione ottimizza l’afflusso dei mezzi di soccorso e facilita l’ingresso autonomo degli utenti.

All’interno, sono stati creati una nuova area triage e un ampio open space che include le diverse zone di visita. Sono previste due aree dedicate ai codici gialli e rossi, oltre a una degenza con sette posti letto per l’Osservazione Breve Intensiva (OBI). Inoltre, un’ala dei locali ospiterà una sala d’attesa ampliata, dotata di servizi igienici e display informativi sui tempi di attesa.

Il manager dell’AOU, il Dott. Giorgio Giulio Santonocito, ha sottolineato l’importanza di garantire un’area di emergenza-urgenza più agevole per i cittadini, in attesa della nuova sede del Pronto Soccorso. La Rettrice, Prof.ssa Giovanna Spatari, ha ribadito l’impegno dell’azienda nel migliorare il percorso assistenziale, assicurando standard di qualità e sicurezza.

