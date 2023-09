Lampedusa: migranti e tendopoli, Il fallimento delle azioni del Governo

La pazienza dei residenti lampedusani è indiscutibile, riconosciuta per la loro abilità nell’accoglienza dei migranti. Tuttavia, l’idea di una tendopoli sotto le stelle, proprio accanto all’attuale hotspot, ha innescato una crescente inquietudine. La situazione peggiora se il governo decidesse di creare una tendopoli ancora più grande sull’isola, sembrando abbandonare la comunità locale. Questo evento rappresenterebbe il fallimento delle azioni intraprese dal governo guidato da Giorgia Meloni.

Inizialmente, il governo aveva annunciato accordi con la Tunisia per affrontare la questione migratoria, ma tali accordi si sono dimostrati inefficaci, con migliaia di nuovi arrivi. Mentre durante la campagna elettorale il centrodestra aveva parlato di un blocco navale, ora si discute nuovamente dell’utilizzo della marina militare. Tuttavia, le forze dell’ordine e le forze militari continuano a svolgere il loro compito principale: salvare naufraghi e garantire loro un approdo sicuro.

Il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, commenta: “Il problema qui non risiede né nei lampedusani, né tantomeno nei migranti. Il caos a Lampedusa è il risultato delle scelte del governo, a partire dal decreto Cutro. L’emergenza si è trasformata in una situazione ordinaria, e di fronte all’impossibilità di nascondere la verità, si scarica tutto su Lampedusa e su pochi comuni circostanti. In breve, Lampedusa è immersa nel caos, creato direttamente dal governo, che ora sembra non avere una soluzione chiara per la questione.”

