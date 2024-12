Asp Messina, Oncologia riapre a Barcellona: segnali di ripresa

La Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Messina ha chiarito la situazione del personale sanitario presso l’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, annunciando un piano di rilancio. Tra le priorità indicate figurano la riattivazione di servizi attualmente decentrati in altri ospedali e la riapertura dell’Unità Operativa di Oncologia.

Secondo il Direttore generale Giuseppe Cuccì, il Direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il Direttore sanitario Giuseppe Raneri Trimarchi, non vi è alcun esubero di infermieri rispetto alla dotazione organica prevista. Tuttavia, negli ultimi anni la carenza di dirigenti medici ha causato la sospensione di alcune attività, trasferite in strutture vicine come gli ospedali di Patti e Milazzo. Per fronteggiare questa situazione, la Direzione ha temporaneamente riallocato personale infermieristico, ma tali decisioni sono state oggetto di contestazioni legali.

La Direzione sottolinea che questi spostamenti sono provvisori e ribadisce l’intenzione di ripristinare i servizi decentrati, mantenendo il supporto tecnico necessario. Inoltre, nonostante le difficoltà nel reclutare nuovi dirigenti medici, la recente riapertura del reparto di Oncologia rappresenta un segnale importante per la comunità. Questo passo, si auspica, rafforzerà l’attrattività dell’Asp di Messina e faciliterà la creazione di una rete ospedaliera più funzionale.

Per il Servizio Psichiatrico di Messina Nord, con base all’Ospedale Papardo, è stato già implementato il personale esperto per garantire maggiore sicurezza operativa. La Direzione respinge con fermezza le accuse di favoritismi politici o sindacali, ribadendo il proprio impegno verso trasparenza, partecipazione ed equità.

Infine, l’inaugurazione del reparto di Oncologia, alla presenza di autorità locali e professionisti, è stata un simbolo di condivisione e collaborazione, essenziale per il futuro della sanità nel territorio.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁