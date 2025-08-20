“Ma che te ridi” arriva a Messina al “Corallo” con Valentina Persia

Il Giardino Corallo di Messina accoglierà Valentina Persia venerdì 22 agosto 2025, alle ore 21:00, per la tappa cittadina dello spettacolo “Ma che te ridi”. L’evento, promosso da Eventi Olimpo sotto la direzione di Giuseppe Truscia, rappresenta una delle tappe del tour estivo dell’artista. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.

Attrice, imitatrice e comica, Persia porterà in scena una performance costruita su una combinazione di monologhi, episodi autobiografici e segmenti di improvvisazione, incentrati sull’uso della comicità come mezzo di racconto personale e collettivo.

La rappresentazione si propone come una narrazione fluida, in cui l’autrice attinge alla propria esperienza per costruire una sequenza di momenti comici e riflessivi. “La comicità è uno specchio della vita: ti fa ridere, ma ti ricorda anche chi sei”, afferma Valentina Persia, sintetizzando il principio attorno al quale si sviluppa lo spettacolo.

L’artista si confronterà con il pubblico attraverso uno stile diretto, alternando battute e osservazioni che mirano a coinvolgere emotivamente gli spettatori. Il ritmo serrato della messa in scena e l’impiego di una mimica marcata costituiscono elementi caratterizzanti della sua proposta artistica, che con “Ma che te ridi” conferma una linea narrativa basata su un linguaggio accessibile e privo di artifici.

